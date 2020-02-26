"Автотор" ожидает снижение объемов производства в связи с коронавирусом

Группа компаний "Автотор" анонсирует проблемы с получением комплектующих в связи с распространением коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"В связи с остановкой заводов в Южной Корее ожидаются перебои с поставками комплектующих и, как следствие, снижение объемов производства. В настоящее время обсуждается вопрос о корректировке графика работы завода", - сказали в пресс-службе, добавив, что о принятых решениях будет сообщено дополнительно.
В начале февраля пресс-служба компании сообщала, что прогнозный показатель объема производства на 2020 год - на уровне предыдущего года, порядка 210-212 тыс. автомашин.
Как сообщалось, "Автотор" по итогам 2019 года выпустил 212 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее.
"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW, Ford.
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