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СНГ 26.02.2020 21:28

"Автотор" ожидает снижение объемов производства в связи с коронавирусом

Группа компаний "Автотор" анонсирует проблемы с получением комплектующих в связи с распространением коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В связи с остановкой заводов в Южной Корее ожидаются перебои с поставками комплектующих и, как следствие, снижение объемов производства. В настоящее время обсуждается вопрос о корректировке графика работы завода", - сказали в пресс-службе, добавив, что о принятых решениях будет сообщено дополнительно.

В начале февраля пресс-служба компании сообщала, что прогнозный показатель объема производства на 2020 год - на уровне предыдущего года, порядка 210-212 тыс. автомашин.

Как сообщалось, "Автотор" по итогам 2019 года выпустил 212 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW, Ford.

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Тэги: РОССИЯ, АВТОЗАВОД, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]