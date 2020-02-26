Иранцев задерживают за раздувание слухов о коронавирусе

Сотрудники подразделения иранской полиции, специализирующегося на отслеживании нарушений в киберпространстве, задержало 24 человека за распространение в интернете информации о коронавирусе, не соответствующей действительности, сообщают в среду местные СМИ.
По словам руководителя этого подразделения Вахида Маджида, его сотрудники допросили еще 118 человек, однако после этого их отпустили.
Он добавил, что полиция тщательно следит за публикуемой онлайн информацией в киберпространстве в Иране.
Маджид также указал, что стражи порядка будут продолжать принимать меры в отношении тех, кто распространяет заметки, картинки или видеозаписи, которые "содержат слухи или фейковые новости, нацеленные на нарушение общественного порядка и повышение обеспокоенности общества".
Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.
Между тем, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.
С декабря в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания COVID-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.
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