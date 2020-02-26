Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8478 RUR   0.026 GBR   2.2083 TRY   0.2764

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.90 -1.53 Brent 54.95 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.02.2020 21:48

Иранцев задерживают за раздувание слухов о коронавирусе

Сотрудники подразделения иранской полиции, специализирующегося на отслеживании нарушений в киберпространстве, задержало 24 человека за распространение в интернете информации о коронавирусе, не соответствующей действительности, сообщают в среду местные СМИ.

По словам руководителя этого подразделения Вахида Маджида, его сотрудники допросили еще 118 человек, однако после этого их отпустили.

Он добавил, что полиция тщательно следит за публикуемой онлайн информацией в киберпространстве в Иране.

Маджид также указал, что стражи порядка будут продолжать принимать меры в отношении тех, кто распространяет заметки, картинки или видеозаписи, которые "содержат слухи или фейковые новости, нацеленные на нарушение общественного порядка и повышение обеспокоенности общества".

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

Между тем, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.

С декабря в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания COVID-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КИБЕРПОЛИЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]