В ЕС призывают не паниковать из-за коронавируса

Член Еврокомиссии (ЕК), курирующий вопросы здравоохранения, Стелла Кириакидис в ходе визита в Рим заявила, что Европа не должна поддаваться панике из-за ситуации вокруг распространения нового типа коронавируса.
"Ситуация вызывает обеспокоенность, но мы не должны поддаваться панике", - приводят европейские СМИ слова Кириакидис.
"В ЕС мы по-прежнему находимся на этапе, когда нам удается сдерживать (распространение вируса - ИФ)", - отметила член ЕК. При этом она добавила, что страны ЕС должны усилить подготовку на случай возможной пандемии.
"Мы также должны оставаться бдительными, когда речь идет о не соответствующей действительности информации, а также ксенофобских заявлениях, которые вводят в заблуждение граждан и ставят под сомнение работу общественных служб (здравоохранения - ИФ)", - сказала Кириакидис.
В Италии в настоящее время находится совместная группа специалистов из ЕС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки ситуации со вспышкой коронавируса и оказания помощи.
В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. Врачи выявили более 370 случаев заражения людей коронавирусом в этой стране. В 12 из этих случаев пациенты скончались.
Во многих других европейских странах также зафиксированы случаи заражения COVID-19, в том числе во Франции, Германии, Испании.
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