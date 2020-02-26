Концерн "Белнефтехим" заключил с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн, нефть поступит в Белоруссию с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн", - сказал Тищенко.

25 февраля зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что поставки нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды" начнутся в марте.

"Поставки по "Одесса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объём - несколько танкеров. Сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории, используется трубопроводная инфраструктура (нефтепровод "Одесса-Броды" - ИФ) как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт", - сказал Сизов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти Белоруссия должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Белоруссия импортировала из России 17,6 млн тонн нефти трубопроводным транспортом и 400 тыс. тонн железнодорожным, что соответствует индикативному балансу.