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ТЭК 26.02.2020 18:44

"Белнефтехим" подписал с SOCAR контракт на поставку 160 тыс. тонн нефти

Концерн "Белнефтехим" заключил с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн, нефть поступит в Белоруссию с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн", - сказал Тищенко.

25 февраля зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что поставки нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды" начнутся в марте.

"Поставки по "Одесса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объём - несколько танкеров. Сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории, используется трубопроводная инфраструктура (нефтепровод "Одесса-Броды" - ИФ) как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт", - сказал Сизов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти Белоруссия должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Белоруссия импортировала из России 17,6 млн тонн нефти трубопроводным транспортом и 400 тыс. тонн железнодорожным, что соответствует индикативному балансу.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛНЕФТЕХИМ, SOCAR, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]