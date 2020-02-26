Совместная комиссия СВПД подтвердила необходимость сохранения ядерной сделки с Ираном

На заседании совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене была подтверждена важность этого соглашения для ядерного нераспространения, заявила председательствовавшая на встрече генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид.

"Все участники подтвердили важность сохранения соглашения, напомнив, что оно является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения", - говорится в заявлении Шмид, опубликованном в среду в Брюсселе.

В нем отмечается, что участники также приветствовали "позитивные сдвиги в осуществлении первых транзакций INSTEX (специального механизма расчетов с Ираном - ИФ) и присоединение четырех европейских стран в качестве новых акционеров".

Они признали "важность дальнейшего укрепления инструмента", отметила генсек ЕВС.

В заявлении сообщается, что во встрече, проходившей на уровне политических директоров-заместителей министров иностранных дел, участвовали представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.

Были рассмотрены "как шаги Ирана по сокращению его ядерных обязательств в рамках СВПД, включая заявление от 5 января 2020 года, так и давняя обеспокоенность, признанная всеми участниками, относительно последствий выхода США из соглашения в 2018 году и повторного наложения ими санкций (на Иран - ИФ)".

"В этом контексте, - говорится в документе, - были выражены серьезные опасения в отношении выполнения ядерных обязательств Ирана в соответствии с соглашением. Участники также признали, что повторное введение санкций США не позволило Ирану воспользоваться всеми преимуществами их отмены".

Участники встречи провели обзор дискуссий на уровне экспертов, которые проходили в различных форматах в последние недели, как в отношении вопросов, связанных с выполнением ядерного соглашения, так и более широких последствий выхода США из СВПД и повторного введения ими санкций. Экспертам было поручено продолжить эти обсуждения.

"Участники подтвердили свою решительную поддержку и коллективную ответственность за продолжение ключевых проектов ядерного нераспространения, которые являются неотъемлемой частью СВПД", - сообщила глава ЕВС.

Они приветствовали продолжающиеся усилия сопредседателей рабочей группы по реактору в Араке - Китая и Великобритании - по продвижению проекта его модернизации. Они приняли к сведению последние события, касающиеся ядерного объекта в Фордо, и выразили решительную поддержку работе России по продолжению реализации проекта по стабильным изотопам.

В документе также указывается на то, что "встреча прошла на фоне вспышки COVID-19".

"Участники выразили свою солидарность с Китаем, Ираном и всеми затронутыми странами в их усилиях по борьбе с этой вспышкой и, в частности, с вкладом Китая и тех, кто пострадал следом, в глобальную борьбу с этой проблемой общественного здравоохранения", - сказано в заявлении председателя совместной комиссии СВПД.