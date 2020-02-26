Чистая прибыль банков США в 2019 году снизилась на 1,5% - FDIC

Совокупная чистая прибыль банков США в четвертом квартале снизилась на 6,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, а по итогам всего 2019 года сократилась на 1,5%, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Чистая прибыль 5177 коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, составила в октябре-декабре $55,2 млрд, что на $4,1 млрд ниже объема годом ранее. Это обусловлено замедлением роста чистого процентного дохода, сокращением непроцентного дохода и повышением непроцентных расходов. Почти половина фининститутов (45,6%) продемонстрировала уменьшение прибыли в минувшем квартале.
"Во втором полугодии 2019 года краткосрочные процентные ставки были снижены трижды, а также произошла инверсия кривой доходности. Эти факторы создали проблемы для кредитования", - завила председатель корпорации Елена Маквильямс.
Доля убыточных банков в прошедшем квартале составляла 7,2%, не изменившись относительно того же периода годом ранее, отмечается в отчете FDIC.
Средняя рентабельность активов (ROA) опустилась до 1,2% по сравнению с 1,33% в октябре-декабре 2018 года.
Чистый процентный доход банков в четвертом квартале сократился на $3,4 млрд (или на 2,4%). Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) снизилась до 3,28% по сравнению с 3,48% годом ранее.
Суммарный объем кредитов на балансах банков в минувшем квартале увеличился на $99,5 млрд (на 1%) относительно предыдущих трех месяцев и на 4,6% за год.
В целом за 2019 год чистая прибыль банков США уменьшилась на $3,6 млрд - до $233,1 млрд. ROA снизилась до 1,29% по сравнению с 1,35% в 2018 году, говорится в сообщении FDIC.
Число проблемных банков в США на 31 декабря составляло 51 (минимальное количество с четвертого квартала 2006 года) против 55 на конец сентября. Совокупный объем их активов сократился до $46,2 млрд с $48,8 млрд.
В течение четвертого квартала в стране были созданы 3 банка, 77 присоединились к другим в рамках сделок по слияниям, также было зафиксировано три банкротства, отмечается в пресс-релизе.
Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за прошедший квартал на $1,4 млрд и достиг $110,3 млрд.
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