Путин согласился провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля - Крашенинников

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников.

"Да, Путин Владимир Владимирович согласился с этим только что", - сказал Крашенинников журналистам в среду.

Ранее в среду на встрече Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по изменению в Основной закон 22 апреля и сделать этот день выходным.

Поясняя свое предложение по поводу даты, Клишас заметил, что 19 апреля заканчивается православный пост и проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан.