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СНГ 26.02.2020 19:35

Путин согласился провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля - Крашенинников

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников.

"Да, Путин Владимир Владимирович согласился с этим только что", - сказал Крашенинников журналистам в среду.

Ранее в среду на встрече Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по изменению в Основной закон 22 апреля и сделать этот день выходным.

Поясняя свое предложение по поводу даты, Клишас заметил, что 19 апреля заканчивается православный пост и проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан.

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Тэги: РОССИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]