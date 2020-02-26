Около 700 постояльцев отеля на Тенерифе остаются взаперти в номерах из-за коронавируса

Порядка 700 постояльцев отеля на острове Тенерифе второй день остаются закрытыми в своих номерах в целях предосторожности после выявления заражения коронавирусом, сообщают в среду испанские СМИ.

По данным властей, гости отеля проведут в изоляции ближайшие 14 дней. Ранее коронавирус выявили у одного из постояльцев отеля - медика из Италии.

За последние сутки на материковой части Испании выявили пять новых случаев заражения - один в Валенсии, два в районе Мадрида и еще два в Каталонии. Тем не менее, в испанском Минздраве заявляют, что контролируют ситуацию с распространением вируса, а также что новые случаи заражения не повышают риски для населения.

С декабря в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания Covid-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.