Около 700 постояльцев отеля на Тенерифе остаются взаперти в номерах из-за коронавируса

Порядка 700 постояльцев отеля на острове Тенерифе второй день остаются закрытыми в своих номерах в целях предосторожности после выявления заражения коронавирусом, сообщают в среду испанские СМИ.
По данным властей, гости отеля проведут в изоляции ближайшие 14 дней. Ранее коронавирус выявили у одного из постояльцев отеля - медика из Италии.
За последние сутки на материковой части Испании выявили пять новых случаев заражения - один в Валенсии, два в районе Мадрида и еще два в Каталонии. Тем не менее, в испанском Минздраве заявляют, что контролируют ситуацию с распространением вируса, а также что новые случаи заражения не повышают риски для населения.
С декабря в Китае зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания Covid-19, количество жертв превысило 2,7 тыс. человек.
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