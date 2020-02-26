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ТЭК 26.02.2020 20:04

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $54,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок изменяются без единой динамики на торгах в среду, американский сорт WTI незначительно дорожает после выхода официальных данных о запасах в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $54,9 за баррель, что на $0,05 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на марку WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал в ходе торгов на $0,17 (0,34%) - до $50,07 за баррель. Ранее в ходе сессии цена опускалась до $48,99 за баррель, минимума с декабря 2018 года.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 452 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 2,8 млн баррелей.

При этом данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей.

Запасы бензина на прошлой неделе, по данным Минэнерго США, сократились на 2,691 млн баррелей, дистиллятов - на 2,115 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей

Давление на рынок оказывают сигналы быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Накануне американские службы здравоохранения, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

В КНР за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания.

По состоянию на утро среды, 26 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 2,903 тыс., увеличившись за сутки на 465 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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