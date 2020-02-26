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Внешняя политика 26.02.2020 20:34

Баку и Тегеран обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

В Тегеране прошло второе заседание совместной рабочей группы министерств обороны Азербайджана и поддержки Вооруженных Сил Ирана, сообщает минобороны Азербайджана.

«Делегация, возглавляемая замминистра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами нынешнее состояние и перспективы военно-технического сотрудничества», - отмечается в сообщении.

По завершении встречи был подписан итоговый протокол заседания совместной рабочей группы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РАБГРУППА, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]