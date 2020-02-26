Баку и Тегеран обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

В Тегеране прошло второе заседание совместной рабочей группы министерств обороны Азербайджана и поддержки Вооруженных Сил Ирана, сообщает минобороны Азербайджана.
«Делегация, возглавляемая замминистра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами нынешнее состояние и перспективы военно-технического сотрудничества», - отмечается в сообщении.
По завершении встречи был подписан итоговый протокол заседания совместной рабочей группы.
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