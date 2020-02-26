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Регион 26.02.2020 22:22

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом - глава Минздрава

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

В КНР с декабря общее число жертв коронавируса COVID-19 составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выписаны из больниц с выздоровлением

Позже, 23 февраля, Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

По последним данным, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]