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Регион 26.02.2020 22:37

Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за эпидемии коронавируса

Турция временно прекращает до "нового распоряжения" авиасообщение с Ираном в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в Исламской республике, сообщило в среду Главное управление гражданской авиации (SGHM) страны.

Помимо пассажирского авиасообщения это также касается частных, грузовых и чартерных рейсов в Иран и обратно.

В ведомстве указали, что иранские авиаперевозчики пока могут совершать рейсы в Турцию, чтобы забрать желающих вернуться в Иран пассажиров за исключением граждан Турции, отмечает Анатолийское агентство новостей.

Накануне в Иране сразу двое высокопоставленных политиков подтвердили, что заразились коронавирусом, от которого в стране уже погибло 15 человек.

В частности, заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что изолирует себя от общества и начинает курс лечения.

До настоящего времени в Турции не были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]