Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за эпидемии коронавируса

Турция временно прекращает до "нового распоряжения" авиасообщение с Ираном в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в Исламской республике, сообщило в среду Главное управление гражданской авиации (SGHM) страны.

Помимо пассажирского авиасообщения это также касается частных, грузовых и чартерных рейсов в Иран и обратно.

В ведомстве указали, что иранские авиаперевозчики пока могут совершать рейсы в Турцию, чтобы забрать желающих вернуться в Иран пассажиров за исключением граждан Турции, отмечает Анатолийское агентство новостей.

Накануне в Иране сразу двое высокопоставленных политиков подтвердили, что заразились коронавирусом, от которого в стране уже погибло 15 человек.

В частности, заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что изолирует себя от общества и начинает курс лечения.

До настоящего времени в Турции не были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.