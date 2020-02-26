Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за эпидемии коронавируса

Турция временно прекращает до "нового распоряжения" авиасообщение с Ираном в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в Исламской республике, сообщило в среду Главное управление гражданской авиации (SGHM) страны.
Помимо пассажирского авиасообщения это также касается частных, грузовых и чартерных рейсов в Иран и обратно.
В ведомстве указали, что иранские авиаперевозчики пока могут совершать рейсы в Турцию, чтобы забрать желающих вернуться в Иран пассажиров за исключением граждан Турции, отмечает Анатолийское агентство новостей.
Накануне в Иране сразу двое высокопоставленных политиков подтвердили, что заразились коронавирусом, от которого в стране уже погибло 15 человек.
В частности, заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил, что изолирует себя от общества и начинает курс лечения.
До настоящего времени в Турции не были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
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