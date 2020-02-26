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Карабахский конфликт 26.02.2020 22:46

Мамедъяров и Борель обсудили ход переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель по телефону обсудили текущее состояние по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«25 февраля Мамедъяров и Борель провели телефонный разговор, в ходе которого они обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, глава МИД заявил, что конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Это принципиальная позиция Азербайджана, которую подтвердил президент страны Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности», - отметила она.

Кроме этого, Мамедъяров и Борель обсудили текущее состояние по переговорам между Азербайджаном и ЕС для подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве. «Также были обсуждены вопросы проведения очередного заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан, реализацию проекта Южный газовый коридор и др. вопросы», - сказала Абдуллаева.

А.Азизов

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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]