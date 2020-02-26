SOCAR отгрузит из Супсы танкерную партию объемом около 80 тыс. тонн азербайджанской нефти для Белнефтехим

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) подтвердила договоренность по поставке концерну «Белнефтехим» одной танкерной партии азербайджанской нефти объемом около 80 тыс. тонн.

«Насколько мне известно, есть соглашение по поставке "Белнефтехим" одной танкерной партии, по второй партии велись переговоры. Танкер с азербайджанской нефтью будет отгружен из порта Супса», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.

Даты отгрузки первой танкерной партии он не уточнил.

Ранее пресс-секретарь "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что белорусский концерн заключил с Госнефтекомпанией Азербайджана сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

"В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн", - сказал Тищенко.

25 февраля зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что поставки нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды" начнутся в марте.

"Поставки по "Одесса-Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объём - несколько танкеров. Сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории, используется трубопроводная инфраструктура (нефтепровод "Одесса-Броды" - ИФ) как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт", - сказал Сизов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти Белоруссия должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Белоруссия импортировала из России 17,6 млн тонн нефти трубопроводным транспортом и 400 тыс. тонн железнодорожным, что соответствует индикативному балансу.

Н.Аббасова