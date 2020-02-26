Минздрав Грузии проинформирует азербайджанских коллег о выявлении коронавируса у мужчины, прибывшего из Азербайджана

Минздрав Грузии проинформирует азербайджанских коллег о выявлении нового типа коронавируса Covid-19 у грузинского гражданина, который въехал в страну с территории Азербайджана.
"Мужчина имел определенные контакты с теми людьми на территории Азербайджана, вместе с которыми перемещался в маршрутном такси", - сказал на брифинге в среду глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, на данный момент ведутся интенсивные мероприятия по установлению всех возможных людей, с которыми заболевший мог иметь контакты в пути.
"Мы обязаны сообщить Всемирной организации здравоохранения об этом факте", - отметил он.
По словам Гамкрелидзе, азербайджанские коллеги также должны начать изучение всех возможных контактов заболевшего на территории Азербайджана.
Ранее на брифинге в среду глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что в Грузии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса Covid-19.
По информации министра, речь идет о 50-летнем гражданине Грузии, который прибыл из Ирана через Азербайджан.
Она сообщила, что в карантин отправлены все сотрудники таможни, которые имели контакт с заболевшим.
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