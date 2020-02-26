Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8478 RUR   0.026 GBR   2.2083 TRY   0.2764

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.90 -1.53 Brent 54.95 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 26.02.2020 23:23

Минздрав Грузии проинформирует азербайджанских коллег о выявлении коронавируса у мужчины, прибывшего из Азербайджана

Минздрав Грузии проинформирует азербайджанских коллег о выявлении нового типа коронавируса Covid-19 у грузинского гражданина, который въехал в страну с территории Азербайджана.

"Мужчина имел определенные контакты с теми людьми на территории Азербайджана, вместе с которыми перемещался в маршрутном такси", - сказал на брифинге в среду глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, на данный момент ведутся интенсивные мероприятия по установлению всех возможных людей, с которыми заболевший мог иметь контакты в пути.

"Мы обязаны сообщить Всемирной организации здравоохранения об этом факте", - отметил он.

По словам Гамкрелидзе, азербайджанские коллеги также должны начать изучение всех возможных контактов заболевшего на территории Азербайджана.

Ранее на брифинге в среду глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что в Грузии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса Covid-19.

По информации министра, речь идет о 50-летнем гражданине Грузии, который прибыл из Ирана через Азербайджан.

Она сообщила, что в карантин отправлены все сотрудники таможни, которые имели контакт с заболевшим.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВИРУС, АЗЕРБАЙДЖАН, ИНФОРМАЦИЯ


Похожие новости


В Грузии выявлен первый в этом сезоне случай вируса А/H3N2

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]