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Дальнее зарубежье 27.02.2020 10:38

Трамп, рассказывая о коронавирусе, напомнил и об опасности "обычного" гриппа

Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему коронавируса, призвал соотечественников не забывать об опасности "обычного" гриппа, ежегодно уносящего жизни тысяч американцев.

"Я был потрясён, когда узнал, что грипп в нашей стране убивает от 25 тыс. до 65 тыс. человек в год", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, посвящённой борьбе против активно распространяющегося в мире коронавируса.

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Тэги: США, ТРАМП, ГРИПП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]