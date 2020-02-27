Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему коронавируса, призвал соотечественников не забывать об опасности "обычного" гриппа, ежегодно уносящего жизни тысяч американцев.
"Я был потрясён, когда узнал, что грипп в нашей стране убивает от 25 тыс. до 65 тыс. человек в год", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, посвящённой борьбе против активно распространяющегося в мире коронавируса.
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