Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему коронавируса, призвал соотечественников не забывать об опасности "обычного" гриппа, ежегодно уносящего жизни тысяч американцев.

"Я был потрясён, когда узнал, что грипп в нашей стране убивает от 25 тыс. до 65 тыс. человек в год", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, посвящённой борьбе против активно распространяющегося в мире коронавируса.