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Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом

Власти США готовы к любым вариантам развития событий с коронавирусом, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"В любой ситуации мы будем готовы", - сказал он в Белом доме, говоря о том, подготовлена ли страна к серьезной вспышке этого вируса.

По мнению Трампа, масштабное распространение коронавируса в стране вовсе не является чем-то неизбежным.

"Мы быстро разрабатываем вакцину", - отметил президент.

В то же время, один из участвующих в пресс-конференции специалист здравоохранения пояснил, что до начала продажи вакцины - остались, в лучшем случае, месяцы.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]