Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом

Власти США готовы к любым вариантам развития событий с коронавирусом, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.
"В любой ситуации мы будем готовы", - сказал он в Белом доме, говоря о том, подготовлена ли страна к серьезной вспышке этого вируса.
По мнению Трампа, масштабное распространение коронавируса в стране вовсе не является чем-то неизбежным.
"Мы быстро разрабатываем вакцину", - отметил президент.
В то же время, один из участвующих в пресс-конференции специалист здравоохранения пояснил, что до начала продажи вакцины - остались, в лучшем случае, месяцы.
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