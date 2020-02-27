У украинки в Италии диагностировали коронавирус Covid-19 - СМИ

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии, сообщает итальянское издание "Fanpage".
"Первый случай коронавируса в Кампании. Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, вчера отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ее подвергли тесту для вируса Covid-19, который уже дал положительный результат в больнице Котуньо в Неаполе. Наличие Коронавируса должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены на карантин", - говорится в сообщении на сайте издания.
Как сообщалось ранее, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек.
Больше всего пострадали области Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).
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