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Здравоохранение 27.02.2020 11:03

У украинки в Италии диагностировали коронавирус Covid-19 - СМИ

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии, сообщает итальянское издание "Fanpage".

"Первый случай коронавируса в Кампании. Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, вчера отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ее подвергли тесту для вируса Covid-19, который уже дал положительный результат в больнице Котуньо в Неаполе. Наличие Коронавируса должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены на карантин", - говорится в сообщении на сайте издания.

Как сообщалось ранее, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек.

Больше всего пострадали области Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

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Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНКА, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]