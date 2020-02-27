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Макроэкономика 27.02.2020 11:16

Рынки оправятся от спровоцированных коронавирусом трудностей - Трамп

Рынки сумеют восстановиться после падения в США, вызванного опасениями в связи с распространением в мире коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Рынок ценных бумаг восстановится, наша экономика сильна, потребители сильнее, чем когда бы то ни было", - сказал он журналистам в Белом доме.

Кроме того, Трамп предположил, что падение фондовых индексов в США отчасти могло быть вызвано дебатами участников президентской гонки от Демократической партии. По мнению президента, все они настолько плохи, что их высказывания могли отрицательно повлиять на торги. Трамп выразил уверенность, что сумеет добиться переизбрания. "Однако на выборах возможно все что угодно", - добавил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]