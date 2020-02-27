Рынки оправятся от спровоцированных коронавирусом трудностей - Трамп

Рынки сумеют восстановиться после падения в США, вызванного опасениями в связи с распространением в мире коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Рынок ценных бумаг восстановится, наша экономика сильна, потребители сильнее, чем когда бы то ни было", - сказал он журналистам в Белом доме.
Кроме того, Трамп предположил, что падение фондовых индексов в США отчасти могло быть вызвано дебатами участников президентской гонки от Демократической партии. По мнению президента, все они настолько плохи, что их высказывания могли отрицательно повлиять на торги. Трамп выразил уверенность, что сумеет добиться переизбрания. "Однако на выборах возможно все что угодно", - добавил он.
Иран готов провести военные учения с ВМФ Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Мамедъяров и Борель обсудили ход переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе
Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 1,5 тыс. человек
Четверо граждан Азербайджана госпитализированы в Тбилиси в числе 10 человек для проверки на коронавирус
У украинки в Италии диагностировали коронавирус Covid-19 - СМИ
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Трамп не исключил, что из-за коронавируса США могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей и Италией
Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом
Грузинский премьер не видит причин для паники из-за появления в стране заболевшего коронавирусом
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Количество пользователей Nar 4G превысило 1 миллион!
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Секреты Успешных Проектов"
Global Energy Solutions получила от компании BP награду за достижения в области безопасности
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре