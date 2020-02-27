Трамп не исключил, что из-за коронавируса США могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей и Италией

В перспективе Соединенные Штаты могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей и Италией, где наблюдается активное распространение коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы можем пойти на это в свое время. Оно пока не наступило", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он признал, что США проверяют "множество людей" на наличие коронавируса, и инфекция "ударила по Южной Корее очень тяжело, ударила по Италии очень тяжело".

В Италии по состоянию на вечер среды, 26 февраля, подтверждено 399 случаев заражения, в Южной Корее - более 1,2 тыс. В обеих странах от вызываемого коронавирусом заболевания скончались по 12 человек.