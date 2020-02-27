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Дальнее зарубежье 27.02.2020 11:30

Трамп не исключил, что из-за коронавируса США могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей и Италией

В перспективе Соединенные Штаты могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей и Италией, где наблюдается активное распространение коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы можем пойти на это в свое время. Оно пока не наступило", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он признал, что США проверяют "множество людей" на наличие коронавируса, и инфекция "ударила по Южной Корее очень тяжело, ударила по Италии очень тяжело".

В Италии по состоянию на вечер среды, 26 февраля, подтверждено 399 случаев заражения, в Южной Корее - более 1,2 тыс. В обеих странах от вызываемого коронавирусом заболевания скончались по 12 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]