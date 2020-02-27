Человечество не готово к полету на Марс - ИМБП РАН

Для подготовки безопасного для космонавта полета на Марс понадобится, как минимум, десять лет, сообщил "Интерфаксу" глава лаборатории физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН Александр Суворов.
"В настоящий момент мы явно не готовы к таким полетам. Если кто-то будет утверждать обратное - это будет шапкозакидательство, абсолютно ненаучный, дилетантский подход", - заявил Суворов в интервью "Интерфаксу".
По его словам, пока еще остаются нерешенными многие "психологические, физиологические, микробиологические проблемы", связанные с межпланетными полетами.
"Мой оптимистичный прогноз - порядка десяти лет", - добавил Суворов, отвечая на вопрос, сколько времени понадобится на решение этих проблем.
Суворов отметил, что для решения возникающих вопросов необходимо продолжать наземное моделирование длительных космических полетов.
ИМБП РАН в данный момент занимается имитацией подобных полетов в рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station).
Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.
Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование. В ноябре 2020 года планируется начать эксперимент по моделированию 240-дневного межпланетного полета.
Полный текст интервью публикуется в четверг на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru
Иран готов провести военные учения с ВМФ Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Мамедъяров и Борель обсудили ход переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе
МВФ и ВБ могут перенести весеннюю встречу из-за коронавируса, примут решение в ближайшие дни
Рынки оправятся от спровоцированных коронавирусом трудностей - Трамп
Участие в министерском заседании Консультативного совета по ЮГК в Баку подтвердили 13 стран - Минэнерго
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Трамп не исключил, что из-за коронавируса США могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей и Италией
Трамп: США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом
Грузинский премьер не видит причин для паники из-за появления в стране заболевшего коронавирусом
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Количество пользователей Nar 4G превысило 1 миллион!
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Секреты Успешных Проектов"
Global Energy Solutions получила от компании BP награду за достижения в области безопасности
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре