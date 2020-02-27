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Наука и образование 27.02.2020 10:30

Человечество не готово к полету на Марс - ИМБП РАН

Для подготовки безопасного для космонавта полета на Марс понадобится, как минимум, десять лет, сообщил "Интерфаксу" глава лаборатории физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН Александр Суворов.

"В настоящий момент мы явно не готовы к таким полетам. Если кто-то будет утверждать обратное - это будет шапкозакидательство, абсолютно ненаучный, дилетантский подход", - заявил Суворов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, пока еще остаются нерешенными многие "психологические, физиологические, микробиологические проблемы", связанные с межпланетными полетами.

"Мой оптимистичный прогноз - порядка десяти лет", - добавил Суворов, отвечая на вопрос, сколько времени понадобится на решение этих проблем.

Суворов отметил, что для решения возникающих вопросов необходимо продолжать наземное моделирование длительных космических полетов.

ИМБП РАН в данный момент занимается имитацией подобных полетов в рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station).

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование. В ноябре 2020 года планируется начать эксперимент по моделированию 240-дневного межпланетного полета.

Полный текст интервью публикуется в четверг на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОСМОС, МАРС, ПОЛЕТ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]