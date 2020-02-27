Белоруссия готова к поставкам азербайджанской нефти с Украины через Одесса-Броды, заявляют в компании Гомельтранснефть Дружба

Нефтепроводная система практически готова к поставке азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" первый заместитель гендиректора - главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Нефтепроводная система готова. Законодательная и таможенная база тоже имеется в полном объеме. Поставки начнутся в марте по прибытии танкеров, труба готова к работе", - сказал Вериго.

"Белнефтехим" сообщил накануне агентству "Интерфакс-Запад", что белорусский концерн заключил с ГНКАР сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

"В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн", - сказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) подтвердила договоренность по поставке концерну "Белнефтехим" одной танкерной партии азербайджанской нефти объемом около 80 тыс. тонн.

"Есть соглашение по поставке "Белнефтехиму" одной танкерной партии, по второй партии велись переговоры. Танкер с азербайджанской нефтью будет отгружен из порта Супса", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Даты отгрузки первой танкерной партии он не уточнил.

Президент Александр Лукашенко 21 января заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти Белоруссия должна импортировать через страны Балтии и Украину.

Нефтепровод "Одесса-Броды" построен в 2001 году между городом Одесса на Черном море и городом Броды в Львовской области, где осуществлена стыковка с нефтепроводом "Дружба". Нефтепровод простаивает с 2014 года.