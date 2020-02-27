Саудовская Аравия из-за коронавируса ввела временный запрет на въезд для лиц, желающих совершить малое паломничество в Мекку

Власти Саудовской Аравии в четверг объявили, что приостанавливают въезд в королевство тех лиц, кто хочет совершить умру - малое паломничество в Мекку не в месяц хаджа, сообщает издание "Сабах".

Также ограничения затронут тех, кто желает побывать в мечети Аль-Масджиди ан-Набави в Медине - месте погребения пророка Мухаммеда.

"Сабах" напоминает, что на Ближнем Востоке наибольшее количество заражений зафиксировано в Иране: так, по официальным данным, в стране зарегистрировано 140 случаев заражения новым типом коронавируса, 19 человек скончались.

Ранее сообщалось, что границы с Ираном перекрыли пять соседних стран - Ирак, Турция, Афганистан, Пакистан и Армения. Также ряд ограничений на поездки в Иран ввели Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Иордания и Грузия.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627.

В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 тыс. 497 случаев заболевания.