Грузинский премьер не видит причин для паники из-за появления в стране заболевшего коронавирусом

Выявление случая коронавируса Covid-9 у гражданина Грузии не является поводом для паники, считает премьер-министр республики Георгий Гахария.

"Соответствующие службы, координируемые созданным в январе межведомственным советом по борьбе с коронавирусом, полностью контролируют ситуацию. Главное, чтобы все мы учитывали рекомендации ВОЗ, которые в последние дни распространяются через СМИ", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.

Он отметил, что план правительства по предотвращению распространения коронавируса в Грузии последовательно осуществляется.

"Мы приняли решение о приостановке прямого авиасообщения с Китаем, позже эти меры были приняты и в отношении Ирана, а накануне мы решили временно приостановить и сухопутное сообщение для граждан, следующих из Ирана. Это те шаги, которые дают нам гарантию того, чтобы мы могли управлять этим процессом", - сказал Гахария.

Премьер подчеркнул, что Минздрав и другие службы тесно сотрудничают с ВОЗ в связи с распространением коронавируса.

В среду вечером глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса Covid-19.

По словам Тикарадзе, коронавирус подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который прибыл из Ирана через территорию Азербайджана.