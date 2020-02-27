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Регион 27.02.2020 10:45

Грузинский премьер не видит причин для паники из-за появления в стране заболевшего коронавирусом

Выявление случая коронавируса Covid-9 у гражданина Грузии не является поводом для паники, считает премьер-министр республики Георгий Гахария.

"Соответствующие службы, координируемые созданным в январе межведомственным советом по борьбе с коронавирусом, полностью контролируют ситуацию. Главное, чтобы все мы учитывали рекомендации ВОЗ, которые в последние дни распространяются через СМИ", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.

Он отметил, что план правительства по предотвращению распространения коронавируса в Грузии последовательно осуществляется.

"Мы приняли решение о приостановке прямого авиасообщения с Китаем, позже эти меры были приняты и в отношении Ирана, а накануне мы решили временно приостановить и сухопутное сообщение для граждан, следующих из Ирана. Это те шаги, которые дают нам гарантию того, чтобы мы могли управлять этим процессом", - сказал Гахария.

Премьер подчеркнул, что Минздрав и другие службы тесно сотрудничают с ВОЗ в связи с распространением коронавируса.

В среду вечером глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса Covid-19.

По словам Тикарадзе, коронавирус подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который прибыл из Ирана через территорию Азербайджана.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]