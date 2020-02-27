Курс доллара США снижается относительно основных мировых валют.
Укреплению евро способствовали сообщения о том, что министерство финансов Германии рассматривает возможность смягчения ограничений на госрасходы для поддержания темпов экономического роста.
Большинство валютных пар торгуются в узких диапазонах, поскольку трейдеры внимательно следят за ситуацией с распространением коронавируса COVID-19 за пределами Китая, отмечают аналитики.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития событий с коронавирусом. "В любой ситуации мы будем готовы", - сказал он.
По мнению Трампа, масштабное распространение коронавируса в стране вовсе не является чем-то неизбежным. "Мы быстро разрабатываем вакцину", - отметил он.
Евро торгуется утром в районе $1,0911 против $1,0881 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 120,07 иены по сравнению со 120,16 иены в среду. Курс доллара составляет 110,04 иены против 110,43 иены.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,12% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,2%.
Фунт стерлингов торгуется около $1,2931 против $1,2905 в предыдущий рабочий день и 1,185 евро против 1,186 евро.
"Рынки по-прежнему осмысливают масштабы влияния коронавируса на подъем мирового ВВП и, что более важно, на рост доходов многих компаний", - отмечает аналитик J.P. Morgan Private Bank Надя Ловелл.
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