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Здравоохранение 27.02.2020 10:49

Азербайджан взял под медицинский контроль всех лиц, имевших контакт с гражданином Грузии, у которого выявлен коронавирус - Минздрав

Сотрудники таможенных и пограничных органов Азербайджана, контактировавших с гражданином Грузии, у которого после пересечения границы с Азербайджаном было выявлено заражение коронавирусом, взяты под контроль, сообщает Минздрав.

«Установлены все лица, которые имели контакт с гражданином Грузии, в том числе пограничники, таможенники, медсестры, все они взяты под контроль», - отмечает Минздрав.

По данным ведомства, гражданин Грузии 25 февраля пересек азербайджано-иранскую границу на таможено-пропускном пункте Астара. «Он был подвергнут проверке, и у него не было выявлено никаких подозрительных симптомов. Инкубационный период вируса составляет 14 дней, в течение которых он может не проявляться», - отмечает ведомство.

На брифинге в среду глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что в Грузии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса Covid-19. По информации министра, речь идет о 50-летнем гражданине Грузии, который прибыл из Ирана через Азербайджан. Она сообщила, что в карантин отправлены все сотрудники таможни, которые имели контакт с заболевшим.

А.Азизов

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]