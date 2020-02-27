Участие в министерском заседании Консультативного совета по ЮГК в Баку подтвердили 13 стран - Минэнерго

Участие в VI-ом заседании Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), запланированном на 28 февраля в Баку, подтвердили 13 стран, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Подготовка к проведению заседания завершена, свое участие в этом мероприятии подтвердили 13 стран», - отмечает ведомство.

В работе заседания примут участие: заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт, замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава, замминистра экономического развития Италии Алессандра Тодде, замминистра окружающей среды, энергетики и изменения климата Греции Герассимос Томас, глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова.

Кроме того, в заседании примут участие министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич, заместитель директора Департамента по энергетике и климатической дипломатии министерства иностранных дел и торговли Венгрии Феликс Молдован, советник президента Туркменистана Яхшигелди Какаев, замминистра министерства экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии Никулаэ Наврилет.

Также в мероприятии примут участие советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Курт Доннели, посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, помощник министра окружающей среды и энергетики Хорватии, руководитель службы газа, нефти и лицензирования Агентства по энергорегулированию Черногории.

В заседании КС также ожидается участие представителей Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, компаний BP, SGC, BOTAS, Snam, Fluxys, LNG Croatia, Plinacro, ICGB AD, Transgaz, SNGN Romgaz SA, UNIPER Global, Bulgargaz EAD, SACE, консорциумов по строительству газопроводов TANAP, TAP.

«Заседание пройдет в двух пленарных сессиях. На первой сессии будет обсуждаться работа, проделанная по всем сегментам проекта «Южный газовый коридор». Вторая сессия пройдет под модераторством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и включает выступления представителей стран, заинтересованных в участии в этом проекте», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое – 15 февраля 2018 года, пятое- 20 февраля 2019 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в $38 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV-ом квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова