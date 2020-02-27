Четверо граждан Азербайджана госпитализированы в Тбилиси в числе 10 человек для проверки на коронавирус

Десять человек, в том числе пять иностранцев, госпитализированы в Тбилисскую инфекционную больницу для проверки на коронавирус covid-19, сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в четверг.

"Среди этих пациентов пятеро граждан Грузии, один гражданин Италии, и четверо граждан Азербайджана", - сказала министр на заседании правительства.

Она отметила, что Минздрав Грузии располагает достаточными ресурсами для изоляции лиц с подозрением на коронавирус, а также людей, бывших в близком контакте с ними.

По ее словам, места для карантина находятся в разных районах Грузии.

"Мы заботимся о создании необходимых условий. Также мобилизованы больницы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми", - сказала Тикарадзе.

В минувшую среду вечером министр здравоохранения Грузии сообщила о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса covid-19. Коронавирус подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который вернулся в страну из Ирана через территорию Азербайджана.