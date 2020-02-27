Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8478 RUR   0.026 GBR   2.2083 TRY   0.2764

Цена на нефть

    $/bbl WTI 48.73 -1.17 Brent 53.43 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.02.2020 11:08

Четверо граждан Азербайджана госпитализированы в Тбилиси в числе 10 человек для проверки на коронавирус

Десять человек, в том числе пять иностранцев, госпитализированы в Тбилисскую инфекционную больницу для проверки на коронавирус covid-19, сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в четверг.

"Среди этих пациентов пятеро граждан Грузии, один гражданин Италии, и четверо граждан Азербайджана", - сказала министр на заседании правительства.

Она отметила, что Минздрав Грузии располагает достаточными ресурсами для изоляции лиц с подозрением на коронавирус, а также людей, бывших в близком контакте с ними.

По ее словам, места для карантина находятся в разных районах Грузии.

"Мы заботимся о создании необходимых условий. Также мобилизованы больницы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми", - сказала Тикарадзе.

В минувшую среду вечером министр здравоохранения Грузии сообщила о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса covid-19. Коронавирус подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который вернулся в страну из Ирана через территорию Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОВЕРКА


Похожие новости


В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом - глава Минздрава

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]