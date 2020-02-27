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Оборона 27.02.2020 11:15

Иран готов провести военные учения с ВМФ Азербайджана

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что Тегеран готов провести совместные морские учения с Военно-морскими силами Азербайджана на различных тактических уровнях.

Такое мнение Ханзади высказал во время встречи с заместителем министра обороны Азербайджана по логистике генерал-лейтенантом Фуадом Надиром Мамедовым, сообщает Mehr News.

В ходе этой двусторонней встречи, Ханзади сказал, что «сегодня Иран учредил совместные заседания комиссий по сотрудничеству со многими странами мира, и число этих совместных комиссий, проводимых с соседними странами и даже экстерриториальными странами, увеличивается».

Он отметил, что геополитика в северной части ИРИ, в которой находится Каспийское море, является наиболее важным компонентом близости и взаимодействия военно-морских сил соседних стран, и добавил: «Пока что Иран провел много конструктивных переговоров по вопросам, касающимся Каспийского моря, на уровне правительств, а также пяти военно-морских сил на Каспии, результаты которых привели к подписанию соглашений».

Он подчеркнул, что Каспийское море нуждается в безопасности, и добавил: «Эта безопасность должна сохраняться и развиваться коллективно».

Ханзади подчеркнул, что военно-морские силы двух стран - Ирана и Азербайджана обладают широкими возможностями для развития двустороннего сотрудничества, одним из важнейших из которых является обмен курсантами в этой области.

В свою очередь, Мамедов сказал, что военно-морские силы двух стран обладают большими возможностями для расширения двустороннего сотрудничества, и для этого его страна готова принять значительные меры в предстоящем году до проведения 3-го заседания Совместной комиссии.

А.Азизов

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Тэги: ИРАН, УЧЕНИЯ, ВОЕННЫЕ


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