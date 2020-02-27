Преследования и ограничения работы неправительственных организаций необходимо прекратить - Боррель

Европейский союз по случаю Всемирного дня неправительственных организаций, отмечаемого 27 февраля, приветствовал "фундаментальный вклад, который организации гражданского общества вносят в поддержку прав человека, некоррумпированного управления, демократии и верховенства права".

"Мы являемся свидетелями беспрецедентных репрессий против гражданского общества во многих странах - ограничительного законодательства об иностранном финансировании, ограничений на регистрацию или создание ассоциаций гражданского общества, антипротестных законов, законов о клевете, законов, которые криминализируют инакомыслие и свободу выражения в интернете, блокирования доступа к веб-сайтам и социальным сетям, а в некоторых случаях - насильственного нападения и преследования", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Эту тенденцию нужно остановить", - подчеркивается в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

По словам Борреля, ЕС привержен защите и расширению прав и возможностей объединений и активистов гражданского общества, в том числе правозащитников, и развитию пространства для гражданского общества.

Он пообещал, что представители ЕС будут продолжать встречаться с правозащитниками, следить за их судебными процессами, посещать их в заключении и поднимать вопросы об их делах перед правительствами.

В коммюнике отмечается, что ЕС также поддерживает ключевых международных партнеров, таких как специальные докладчики ООН по вопросам правозащитников, свободы ассоциаций и свободы выражения мнений.

Боррель напомнил, что ЕС - это "крупнейший в мире донор гражданского общества". Так, Европейский инструмент в области демократии и прав человека является одним из крупнейших инструментов Евросоюза, предназначенных для поддержки гражданского общества.

Высокий представитель Евросоюза указал на то, что в подтверждение важности этой работы Европейская комиссия предложила сохранить уровень ее финансирования в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы на высоком уровне в 1,5 млрд евро.

В коммюнике отмечается, что с 2005 года ЕС поддержал более 30 тыс. правозащитников в мире.

"Сегодня и каждый день ЕС выступает за сильное и плюралистическое гражданское общество. Мы будем продолжать содействовать созданию безопасных и благоприятных условий, в которых гражданское общество сможет действовать без препятствий и угроз", - заявил Боррель.