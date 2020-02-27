Занятия в школах Японии прервут со 2 марта из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за опасности распространения коронавируса отдал распоряжение временно прекратить занятия во всех японских школах, начиная со 2 марта, сообщает в четверг телеканал Эн-эйч-кей.

"Прежде всего мы думаем о здоровье и безопасности детей, так что мы заранее готовимся к риску крупномасштабного заражения (коронавирусом - ИФ), поскольку многие дети и учебный персонал обычно в течение долгого времени находятся вместе", - сказал премьер.

Он уточнил, что занятия прекращаются со 2 марта в начальной, средней и старшей школе, а также в специальных учебных заведениях - вплоть до начала весенних каникул.

Абэ подчеркнул, что срок в одну - две недели является крайне важным для того, чтобы не позволить коронавирусу распространится среди детского населения страны.

Ранее в Японии было зафиксировано 862 случаев заражения коронавирусом, из них более 690 приходится на пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.