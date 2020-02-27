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Дальнее зарубежье 27.02.2020 16:14

Макрон назвал кризисной ситуацию вокруг коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса COVID-2019 как эпидемию, сообщают французские СМИ.

"Мы оказались лицом к лицу с кризисом, с эпидемией, которая наступает", - сказал президент во время посещения парижской больницы Питье-Сальпетриер, где ранее был отмечен первый случай смерти гражданина Франции от коронавируса.

Он добавил, что Франция готовится к существенному увеличению числа заболевших COVID-2019.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-2019 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627, сообщала гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса во Франции достигло двух человек, а количество случаев заражения COVID-2019 составило 18.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, КОРОНАВИРУС, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]