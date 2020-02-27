Макрон назвал кризисной ситуацию вокруг коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса COVID-2019 как эпидемию, сообщают французские СМИ.
"Мы оказались лицом к лицу с кризисом, с эпидемией, которая наступает", - сказал президент во время посещения парижской больницы Питье-Сальпетриер, где ранее был отмечен первый случай смерти гражданина Франции от коронавируса.
Он добавил, что Франция готовится к существенному увеличению числа заболевших COVID-2019.
На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-2019 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627, сообщала гонконгская газета South China Morning Post.
По ее данным, число жертв коронавируса во Франции достигло двух человек, а количество случаев заражения COVID-2019 составило 18.
Президент Алиев вручил Расизаде орден «За службу Родине» I-ой степени
Президент Азербайджана наградил генералов ГПС орденом "Рашадат"
Гасанов и Каспшик обсудили текущую ситуацию на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта
S&P не ожидает изменения тарифов на электроэнергию в Азербайджане
Минфин Белоруссии начинает road show новых выпусков евробондов в долларах и евро
Суверенный фонд Норвегии получил рекордные $180 млрд в 2019 году
В Грузию не пустили женщину с детьми, отказавшуюся пройти карантин, она предпочла остаться в Азербайджане
В Азербайджане весной запустят нацсистему звездной классификации отелей
В Южной Корее отмечен самый крупный суточный прирост числа заболевших коронавирусом - 505 случаев
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Творчество художников Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде глазами бакинских школьников
В Баку состоялся урок, посвящённый Аполлосу Мусину-Пушкину
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре