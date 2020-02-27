Внешняя торговля стран G20 в IV квартале продолжила снижение - ОЭСР

Объем глобальной внешней торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении в четвертом квартале продолжал снижаться, говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Экспорт товаров из "Группы двадцати" в октябре-декабре уменьшился на 0,1% относительно предыдущего квартала (до $3 трлн 615,5 млрд), в то время как импорт упал на 1,3% (до $3 трлн 624,4 млрд). Оба показателя находятся на минимальных уровнях за последние два года.

Согласно уточенным данным, в третьем квартале прошлого года экспорт сократился на 0,6%, импорт - на 0,5%.

Признаки существенных перебоев в цепочках поставок в Азии, обусловленных распространением коронавируса COVID-19, говорят о том, что негативная динамика, вероятно, сохранится в начале 2020 года, отмечается в сообщении.

В 28 странах Европейского союза в четвертом квартале экспорт вырос на 0,9%, в то время как импорт уменьшился на 1,2%. При этом на фоне сильного укрепления курса фунта стерлингов относительно американского доллара Великобритания существенно увеличила оба показателя: соответственно на 2,4% и 1,1%.

Китай увеличил экспорт на 0,4%, импорт - на 2,8%. В США оба показателя снизились - соответственно на 0,6% и 3,2%.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств.