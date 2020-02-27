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ТЭК 27.02.2020 15:20

Нефть усилила падение до 2%, Brent на уровне $52,33 за баррель

Падение цен на нефть эталонных марок усилилось в ходе торгов в четверг на фоне увеличения количества заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.

Накануне они завершили торги на минимальных отметках за последние 13 месяцев.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 подешевели на $1,1 (на 2,06%) - до $52,33 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $1 (на 2,05%) - до $47,73 за баррель.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Фондовые индексы продолжают снижаться на тревогах из-за распространения заболевания. Общемировой фондовый индекс MSCI All-Country World опускается шестую сессию подряд и находится на минимальном уровне с октября, сообщает Bloomberg. С пика, зафиксированного ранее в феврале, мировой рынок акций упал примерно на 7%.

"На фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом по всему миру, рынки в целом находятся в процессе переоценки, - отмечают аналитики JBC Energy. - Слабость рынков акций продолжает влиять на нефтяной рынок".

С начала года нефть подешевела более чем на 20%, отмечает Bloomberg. Инвесторы оценивают вероятность принятия ОПЕК+ решения о дополнительном снижении добычи нефти на встрече, которая пройдет на следующей неделе.

Министр энергетики России Александр Новак в четверг подтвердил озвученный в феврале прогноз снижения спроса на нефть на 150-200 тысяч баррелей в сутки в 2020 году. Он не стал говорить, готова ли Россия обсуждать возможность продления сделки ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]