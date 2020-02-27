Нефть усилила падение до 2%, Brent на уровне $52,33 за баррель

Падение цен на нефть эталонных марок усилилось в ходе торгов в четверг на фоне увеличения количества заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами Китая.

Накануне они завершили торги на минимальных отметках за последние 13 месяцев.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 подешевели на $1,1 (на 2,06%) - до $52,33 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $1 (на 2,05%) - до $47,73 за баррель.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Фондовые индексы продолжают снижаться на тревогах из-за распространения заболевания. Общемировой фондовый индекс MSCI All-Country World опускается шестую сессию подряд и находится на минимальном уровне с октября, сообщает Bloomberg. С пика, зафиксированного ранее в феврале, мировой рынок акций упал примерно на 7%.

"На фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом по всему миру, рынки в целом находятся в процессе переоценки, - отмечают аналитики JBC Energy. - Слабость рынков акций продолжает влиять на нефтяной рынок".

С начала года нефть подешевела более чем на 20%, отмечает Bloomberg. Инвесторы оценивают вероятность принятия ОПЕК+ решения о дополнительном снижении добычи нефти на встрече, которая пройдет на следующей неделе.

Министр энергетики России Александр Новак в четверг подтвердил озвученный в феврале прогноз снижения спроса на нефть на 150-200 тысяч баррелей в сутки в 2020 году. Он не стал говорить, готова ли Россия обсуждать возможность продления сделки ОПЕК+.