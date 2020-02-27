Власти Эстонии не видят необходимости закрывать границу из-за выявления коронавируса в стране

Эстония не планирует закрывать границу в связи с выявлением первого случая заражения коронавирусом, заявил и.о. премьер-министра, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

"Мы не видим необходимости закрывать границу. Это радикальная мера", - сказал Хельме на пресс-конференции в четверг.

В то же время он отметил, что на границе могут ввести дополнительные меры контроля для прибывающих из государств, где отмечены многочисленные случаи заражения коронавирусом. Прежде всего это связано с тем, что у школьников завершаются каникулы и многие из них возвращаются из опасных регионов.

И.о. премьер-министра сообщил, что правительство приняло решение сформировать рабочую группу, в состав которой входят канцлеры и вице-канцлеры различных министерств. Группа рассмотрит варианты борьбы с вирусом и должна будет внести свои предложения правительству в пятницу к 10 часом.

Как проинформировал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), в настоящее время в зарубежных представительствах в зонах риска зарегистрировано 105 жителей Эстонии. "По нашим данным, эстонских граждан нет в переведенных на карантин регионах", - сказал глава МИД.

При этом он попросил находящихся а рубежом людей учесть, что в ряде регионов возможны ограничения передвижения.

В то же время департамент здоровья не рекомендовал правительству вводить в стране чрезвычайную ситуацию в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом.

Как сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный директор департамента здоровья Мерике Юрило (Merike Jurilo), департамент пока не рекомендует вводить в стране чрезвычайную ситуацию. "Мы пока не считаем целесообразным объявление чрезвычайной ситуации. Она объявляется если эпидемическая ситуация очень опасная и система здравоохранения с нею не справляется. Сейчас такой угрозы нет", - сказала Юрило.

Она сообщила, что в четверг был выявлен первый зараженный коронавирусом. Гражданин Ирана проживает в Эстонии и прибыл в среду вечером домой из Ирана, где находился по делам. Он добирался через Турцию и Латвию самолетом Стамбул-Рига, а оттуда уже автобусом в Таллин.

Еще в пути он почувствовал боли в горле и по прибытии на автовокзал "скорую помощь", откуда и был доставлен в инфекционную больницу.

По данным департамента здоровья, в автобусе было всего 24 человека вместе с водителем и его дочкой. Со всеми удалось связаться, проводятся необходимые тесты, им даны рекомендации находиться дома в течение инкубационного периода в 14 дней.