Лукашенко считает необоснованной позицию российских компаний по уплате им премии при поставках нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает необоснованной позицию российских компаний по уплате им премии при поставках нефти в республику.

"Российские компании необоснованно настаивали на уплате им дополнительной премии при поставках нефти в Белоруссии. Мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию. Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар - мотивируйте, вы нам премию дайте", - заявил Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем в Минске в четверг. Слова Лукашенко цитирует госагентство БелТА.

Президент Белоруссии также прокомментировал ценообразование на поставляемый из России природный газ. "Нам говорят: $127 за 1 тыс. куб. м - это благо. Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? $90!", - сказал он.

По мнению Лукашенко, формальное сохранение для Белоруссии прошлогодней цены на газ ($127 за 1 тыс. куб. м) де-факто приводит к его удорожанию с учетом отсутствия с 2020 года так называемого механизма "перетаможки" нефти. Механизм действовал в 2018-2019 годах и представлял собой частичную компенсацию цены поставляемого в республику газа. Лукашенко напомнил, что в прошлом году цена газа с учетом "перетаможки" соответствовала уровню $110-111 за 1 тыс. куб. м.

При этом он пояснил видение белорусской стороны цены на газ - "как в прошлом году (. . .) с учетом "перетаможки" нефти". По словам главы государства, российская сторона отреагировала: "Нет, давайте $127".

"На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" - аргументировал Лукашенко.

Как сообщалось, 14 февраля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2020 году. В соответствии с протоколом, до конца текущего года цена поставок газа сохранится на прошлогоднем уровне - $127 за 1 тыс. куб .м.

Сообщалось также, что правительство Белоруссии не направляло в профильные ведомства поручений, связанных с инициативами по пересмотру заключенного с "Газпромом" контракта на поставку газа по прошлогодней цене $127 за 1 тыс. куб. м.

В апреле 2017 года, после очередного нефтегазового кризиса, между правительствами Белоруссии и России была достигнута договоренность о цене на газ в 2018 и 2019 годах на уровне $129 и $127 за 1 тыс. куб. м. соответственно. В качестве компенсирующего механизма использовалась так называемая "перетаможка" части поставок нефти: при балансовом объеме 24 млн тонн фактический объем поставок нефти для переработки составлял 18 млн тонн, а экспортные пошлины с объема 6 млн тонн нефти перечислялись из российского бюджета в белорусский.

Снижение доходов белорусского бюджета в 2020 году от отсутствия "перетаможки" Минфин республики оценил в сумму 950 млн белорусских рублей (около $400 млн по текущему курсу).