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Регион 27.02.2020 15:30

Турция готова к операции в Идлибе, заявляют в Анкаре

Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэсклации Идлиб, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

"Командование турецкой армии завершило подготовку к операции в Идлибской зоне деэскалации. По истечению срока, отведенного режиму Башара Асада для отвода войск за пределы зоны, ограниченной сочинскими договоренностями, вооруженные силы Турции выполнят возложенную на них миссию", - сказал Челик, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение до конца февраля добиться отвода правительственных сил Сирии за пределы зоны деэскалации.

По словам Челика, решимость Анкары в отношении ситуации в Идлибе абсолютная, непоколебимая и бескомпромиссная. "Утверждения о необходимости дислокации войск в зоне деэскалации с целью обеспечения безопасности лишены всякого смысла. С точки зрения Турции изменение статус-кво на северо-западе Сирии недопустимо и этот факт должна принять Россия", - сказал он.

"Действия Асада нарушают сочинские соглашения. Последнее слово в этом вопросе, безусловно, поставит встреча президентов Турции и России", - подчеркнул Челик.

Он сообщил, что Анкара и Москва согласовывают окончательную дату встречи президентов Турции и России. "Турция заявила о готовности провести встречу в самом скором времени. По итогам переговоров будут конкретизированы шаги по Сирии", - сказал Челик.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ОПЕРАЦИЯ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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