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Транспорт и связь 27.02.2020 15:32

Turkish airlines в рамках мер по защите от коронавируса приостановила полеты из Стамбула в Нахчыван до 14 марта

Авиакомпания «Turkish airlines» (Turk Hava Yollari, THY) приостанавливает полеты по направлению Стамбул-Нахчыван (Азербайджан) на период с 27 февраля по 14 марта 2020 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании.

«Мы приняли решение о прекращении полетов из Стамбула в Нахчыван (Азербайджан) в связи с его близостью к Ирану, где наблюдается распространение коронавируса. Полеты осуществлялись два раза в неделю и в таком же порядке будут возобновлены с 14 марта 2020 года», - сообщили в компании.

По данным сайта THY, с 14 марта рейсы по маршруту Стамбул-Нахчыван будут осуществляться по вторникам и субботам. Стоимость билетов в один конец составит от $265,21 в эконом-классе.

Ранее в четверг глава Turk Hava Yollari Илькер Айджи в интервью турецким СМИ сообщил, что компания в качестве мер по защите от коронавируса сократила полеты в Сеул и временно прекратила полеты в Нахчыванскую автономную республику Азербайджана. Айджи отметил, что пассажиры без наценки смогут вернуть или обменять билеты, купленные до мая на рейсы в «критические» регионы.

Он также сообщил, что в рамках защитных мер компания провела дезинфекцию 250 самолетов, «но эти процедуры продолжаются».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛЕТЫ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]