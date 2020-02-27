Гасанов и Каспшик обсудили текущую ситуацию на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Во время встречи была обсуждена текущая ситуация на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Помимо этого стороны обменялись мнениями по итогам проведенных мониторингов и урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - отмечает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде