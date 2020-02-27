Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0259 GBR   2.1982 TRY   0.2759

Цена на нефть

    $/bbl WTI 48.73 -1.17 Brent 53.43 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.02.2020 15:35

Гасанов и Каспшик обсудили текущую ситуацию на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Во время встречи была обсуждена текущая ситуация на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Помимо этого стороны обменялись мнениями по итогам проведенных мониторингов и урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - отмечает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОБСЕ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Министр обороны Азербайджана и личный представитель председателя ОБСЕ обсудили нагорно-карабахское урегулирование Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном Министр обороны Азербайджана обсудил с Каспшиком карабахское урегулирование Министр обороны Азербайджана обсудил с представителем ОБСЕ ситуацию в зоне карабахского конфликта Министр обороны Азербайджана обсудил карабахский конфликт с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Андрей Дешица обсудил в Баку карабахский конфликт

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]