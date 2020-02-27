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Внутренняя политика 27.02.2020 15:43

Президент Азербайджана наградил генералов ГПС орденом "Рашадат"

Президент АзербайджанаИльхам Алиев подписал распоряжение о награждении офицеров высокого уровня Государственной пограничной службы (ГПС).

Текст распоряжения опубликован в четверг на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, за особые заслуги по обеспечению территориальной целостности, безопасности и охраны государственной границы Азербайджана генерал-лейтенанты Асиф Джабраилов, Аскер Халилов, Фархад Таги-заде награждены орденом "Рашадат" 3-й степени.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОФИЦЕРЫ, ГПС, ОРДЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]