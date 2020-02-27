Президент АзербайджанаИльхам Алиев подписал распоряжение о награждении офицеров высокого уровня Государственной пограничной службы (ГПС).
Текст распоряжения опубликован в четверг на официальном сайте главы государства.
Согласно распоряжению, за особые заслуги по обеспечению территориальной целостности, безопасности и охраны государственной границы Азербайджана генерал-лейтенанты Асиф Джабраилов, Аскер Халилов, Фархад Таги-заде награждены орденом "Рашадат" 3-й степени.
Х.Насирзаде
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