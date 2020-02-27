Минфин Белоруссии начинает road show новых выпусков евробондов в долларах и евро

Министерство финансов Белоруссии начинает road show новых выпусков еврооблигаций.

"Республика Беларусь объявила о начале проведения встреч с потенциальными инвесторами в ряде городов США, Франкфурте и Лондоне в рамках сделки по размещению новых выпусков еврооблигаций Республики Беларусь", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Минфине.

"Вся подготовительная работа завершена, все необходимые разрешения получены, это начало процедуры фактического размещения ценных бумаг", - добавили в Минфине.