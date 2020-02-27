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27.02.2020 16:07

Творчество художников Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде глазами бакинских школьников

27 февраля 2020 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ), в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоялся творческий урок на тему: «Пейзажный жанр в творчестве русского художника Федора Васильева и азербайджанского художника Саттара Бахлулзаде».

Оба художника являются яркими представителями этого жанра. Их работы наполнены патриотическим духом и любовью к родной земле.

Урок провела учитель школы № 27 города Баку Мехрибан Кадашева. Ее воспитанники подготовили к уроку свои доклады о творчестве Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде. Некоторые из них написали репродукции любимых картин этих художников.

В подготовке урока приняли участие представители Детского отдела Азербайджанского Национального музея Ковра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]