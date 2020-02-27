S&P не ожидает изменения тарифов на электроэнергию в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает маловероятным изменение тарифов на электроэнергию в Азербайджане.
«По социальным и политическим причинам правительство вряд ли поднимет регулируемые тарифы до уровня, который был бы достаточен для покрытия всей суммы операционных расходов «Азерэнержи», потребностей в крупных капитальных затратах и обслуживания долга. Мы понимаем, что долгосрочная дорожная карта Азербайджана для энергетического сектора предполагает приватизацию определенных энергетических активов, но мы не ожидаем, что Азерэнержи будет приватизировано или реструктуризировано в ближайшие несколько лет», - говорится в сообщении агентства.
Специалисты агентства ожидают, что Азерэнержи будет воздерживаться от привлечения средств от третьих лиц без гарантии государства.
«После массового отключения электроэнергии в 2018 году (блекаут в июле – ИФ), правительство провело обзор энергетической системы страны и утвердило план реабилитации. В результате инвестиционная программа «Азерэнержи» существенно увеличилась, и мы прогнозируем, что капвложения в 2019-2020 годах превысят 1 млрд манатов (около $0,6 млрд). Мы ожидаем, что государство продолжит финансировать капитальные вложения «Азерэнержи» через акционерный капитал или прямые государственные займы, и компания избежит любого долга третьей стороны, не гарантированного правительством», - подчеркивается в сообщении.
По оценке аналитиков агентства, операционные показатели «Азерэнержи» стабилизировались, и какое-либо ухудшение автономной кредитоспособности компании в среднесрочной перспективе не ожидается.
«Мы предполагаем, что Азерэнержи будет генерировать стабильные средства от операционной деятельности и частично финансировать свою инвестиционную программу за счет внутренних источников денежных средств. Мы также ожидаем, что министерство финансов Азербайджана будет покрывать любые нехватки ликвидности в компании при необходимости, в том числе путем финансирования капвложений или обслуживания долга. Таким образом, мы продолжаем оценивать самостоятельный кредитный профиль Азерэнержи на уровне «b-», принимая во внимание текущую государственную поддержку. Мы также учитываем высокие риски, связанные со структурой капитала компании, поскольку долговой портфель преимущественно деноминирован в иностранных валютах, и компания по-прежнему подвержена риску колебаний обменного курса. Существенных денежных потоков в иностранных валютах для снижения этого риска нет», - отмечается в сообщении.
В настоящее время в Азербайджане применяется дифференцированная тарифная система. Для населения тариф одного киловатт-часа электроэнергии до 300 киловатт/часов составляет 0,07 манат. При превышении этого лимита за каждый киловатт-час сверх лимита тариф составляет 0,11 манат.
А.Мамедов
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