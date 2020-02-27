Президент Алиев вручил Расизаде орден «За службу Родине» I-ой степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг вручил экс-премьеру страны Артуру Расизаде орден «За службу Родине» I-ой степени.

Как отмеалось ранее, Ильхама Алиев 24 февраля подписал распоряжение о награждении Расизаде орденом «За службу Родине» I-ой степени.

Расизаде 26 февраля исполнилось 85 лет.

Расизаде 20 июля 1996 стал исполняющим обязанности премьер-министра Азербайджана, 26 ноября того же года был назначен премьер-министром. 4 августа 2003-го года он был освобождён от должности премьер-министра и назначен первым замом премьер-министра. 4 ноября 2003-го года вновь назначен премьер-министром. Занимал эту должность до выхода на пенсию в апреле 2018 года.

Х.Насирзаде