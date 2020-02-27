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Внутренняя политика 27.02.2020 16:17

Президент Алиев вручил Расизаде орден «За службу Родине» I-ой степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг вручил экс-премьеру страны Артуру Расизаде орден «За службу Родине» I-ой степени.

Как отмеалось ранее, Ильхама Алиев 24 февраля подписал распоряжение о награждении Расизаде орденом «За службу Родине» I-ой степени.

Расизаде 26 февраля исполнилось 85 лет.

Расизаде 20 июля 1996 стал исполняющим обязанности премьер-министра Азербайджана, 26 ноября того же года был назначен премьер-министром. 4 августа 2003-го года он был освобождён от должности премьер-министра и назначен первым замом премьер-министра. 4 ноября 2003-го года вновь назначен премьер-министром. Занимал эту должность до выхода на пенсию в апреле 2018 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВРУЧЕНИЕ, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]