Президент Алиев вручил Расизаде орден «За службу Родине» I-ой степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг вручил экс-премьеру страны Артуру Расизаде орден «За службу Родине» I-ой степени.
Как отмеалось ранее, Ильхама Алиев 24 февраля подписал распоряжение о награждении Расизаде орденом «За службу Родине» I-ой степени.
Расизаде 26 февраля исполнилось 85 лет.
Расизаде 20 июля 1996 стал исполняющим обязанности премьер-министра Азербайджана, 26 ноября того же года был назначен премьер-министром. 4 августа 2003-го года он был освобождён от должности премьер-министра и назначен первым замом премьер-министра. 4 ноября 2003-го года вновь назначен премьер-министром. Занимал эту должность до выхода на пенсию в апреле 2018 года.
Х.Насирзаде
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