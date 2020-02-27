Великобритания будет готова отказаться в июне от торговых переговоров с ЕС при отсутствии достаточных результатов - ТВ

Правительство Великобритании готово прекратить переговоры с ЕС, которые определят торговые отношения между сторонами в период после Brexit, уже в июне 2020 года - при отсутствии достаточных результатов, передает телеканал Sky news со ссылкой на документ с условиями мандата на переговоры Британии с ЕС.
Согласно документу, у Великобритании и ЕС есть достаточно времени, чтобы выработать до июня соглашение и привести его в готовый вид до сентября.
"Если достаточно прогресса достигнуто не будет, то Соединенное Королевство будет полагаться на нормы Всемирной торговой организации, вроде тех, что (применяются - ИФ) в отношениях Австралии с ЕС", - отмечает Sky news.
Также Лондон в качестве условия достижения будущего консенсуса с Брюсселем выдвинул требование полностью контролировать британское законодательство и не допускать внешнего вмешательства в политическую жизнь Великобритании.
Кроме этого, британские власти указали, что переходный период, в ходе которого Лондон и Брюссель будут вырабатывать новые принципы отношений, не будет продлеваться после 31 декабря 2020 года: таким образом, к 1 января 2021 года Великобритания должна покинуть единый рынок ЕС и его таможенный союз.
Соединенное Королевство вышло из состава Евросоюза поздним вечером 31 января (ночью 1 февраля по московскому времени) спустя 3,5 года после референдума о британском членстве в ЕС.
Теперь для Великобритании наступает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать его. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.
В переходный период Соединенное Королевство будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, то есть она будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.
Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение. Если это не произойдет, то торговля между ЕС и Соединенным Королевством будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно Лондону и Брюсселю.
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