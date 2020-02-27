Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0259 GBR   2.1982 TRY   0.2759

Цена на нефть

    $/bbl WTI 48.73 -1.17 Brent 53.43 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.02.2020 19:31

Германия находится в начале эпидемии коронавируса, считает министр здравоохранения

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил о начале эпидемии коронавируса.

"Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии", - сказал министр в четверг журналистам в Берлине, добавив, что с учетом ситуации в Италии и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где зафиксированы заражения вирусом, Германии следует готовиться к тому, что может начаться эпидемия.

По словам Шпана, Минздрав в сотрудничестве с МВД подготовил план борьбы с пандемией. "Цель - защитить население и по возможности заглушить эпидемию", - сказал министр, по словам которого в ФРГ серьезно воспринимают распространение вируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Маска не спасет от коронавируса - немецкий эксперт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]