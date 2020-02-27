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Дальнее зарубежье 27.02.2020 19:46

В ЕС впервые обсуждалась идея временного контроля на внутренних границах из-за коронавируса

Власти государств - членов Евросоюза и компетентные службы ЕС в среду провели первый обмен информацией в формате видеоконференции о мерах на внутренних границах в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"В настоящее время ни одно государство-член не заявило о намерении ввести пограничный контроль на внутренних границах", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

В Еврокомиссии отмечают, что страны ЕС и государства, ассоциированные с Шенгенской зоной, "продолжают применять свой обычный режим контроля на внешней границе - с усиленными проверками для тех, кто приезжает из пострадавших районов".

По словам представителя ЕК, в обмене мнениями по возможным мерам на внутренних границах участвовали представители различных служб Еврокомиссии, генерального секретариата Совета ЕС, Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).

В ходе видеоконференции подчеркивалось, что "пограничным органам и органам здравоохранения следует продолжать тесную координацию".

Спинант заявила, что Еврокомиссия "продолжает работать на всех фронтах во время продолжающейся вспышки COVID-19 и поддерживает полную солидарность с Италией и всеми государствами-членами".

ЕК, по ее словам, активна "как на техническом, так и политическом уровнях", чтобы облегчить обмен информацией между национальными властями через систему быстрого оповещения и оказать поддержку в рамках работы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Спинант, в частности, напомнила о работе в Италии совместной миссии ECDC и Всемирной организации здравоохранения. ECDC обновит свою оценку рисков, отразив выводы миссии. По итогам ее работы будут подготовлены директивные указания для всех государств - членов ЕС.

Пресс-секретарь расценила работу совместной миссии как первый пример координации на уровне ЕС для противостояния эпидемии.

Как только в Евросоюзе были выявлены первые случаи заражения коронавирусом, добавила представитель ЕК, ECDC создал команду из примерно 60 ученых и экспертов, которые работают над этой проблемой. Итоги их работы будут полезны для властей государств-членов ЕС, отметила Спинант.

Еврокомиссия также выпустит руководство для пассажиров, возвращающихся из зон риска или намеревающихся отправиться туда.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ГРАНИЦЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]