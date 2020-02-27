В ЕС впервые обсуждалась идея временного контроля на внутренних границах из-за коронавируса

Власти государств - членов Евросоюза и компетентные службы ЕС в среду провели первый обмен информацией в формате видеоконференции о мерах на внутренних границах в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.
"В настоящее время ни одно государство-член не заявило о намерении ввести пограничный контроль на внутренних границах", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
В Еврокомиссии отмечают, что страны ЕС и государства, ассоциированные с Шенгенской зоной, "продолжают применять свой обычный режим контроля на внешней границе - с усиленными проверками для тех, кто приезжает из пострадавших районов".
По словам представителя ЕК, в обмене мнениями по возможным мерам на внутренних границах участвовали представители различных служб Еврокомиссии, генерального секретариата Совета ЕС, Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).
В ходе видеоконференции подчеркивалось, что "пограничным органам и органам здравоохранения следует продолжать тесную координацию".
Спинант заявила, что Еврокомиссия "продолжает работать на всех фронтах во время продолжающейся вспышки COVID-19 и поддерживает полную солидарность с Италией и всеми государствами-членами".
ЕК, по ее словам, активна "как на техническом, так и политическом уровнях", чтобы облегчить обмен информацией между национальными властями через систему быстрого оповещения и оказать поддержку в рамках работы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Спинант, в частности, напомнила о работе в Италии совместной миссии ECDC и Всемирной организации здравоохранения. ECDC обновит свою оценку рисков, отразив выводы миссии. По итогам ее работы будут подготовлены директивные указания для всех государств - членов ЕС.
Пресс-секретарь расценила работу совместной миссии как первый пример координации на уровне ЕС для противостояния эпидемии.
Как только в Евросоюзе были выявлены первые случаи заражения коронавирусом, добавила представитель ЕК, ECDC создал команду из примерно 60 ученых и экспертов, которые работают над этой проблемой. Итоги их работы будут полезны для властей государств-членов ЕС, отметила Спинант.
Еврокомиссия также выпустит руководство для пассажиров, возвращающихся из зон риска или намеревающихся отправиться туда.
Временный поверенный в делах Чили завершил дипмиссию в Азербайджане
Президент Алиев вручил Расизаде орден «За службу Родине» I-ой степени
Президент Азербайджана наградил генералов ГПС орденом "Рашадат"
Цены на нефть резко усилили падение, Brent подешевела до $51,41 за баррель
Росгеология может создать "дочку" в Узбекистане в рамках нового соглашения о сотрудничестве
Болгария хочет подписать с Азербайджаном соглашение о регулировании трудовой миграции
Кабмин Азербайджана создал оперативный штаб для предотвращения опасности коронавируса
Коронавирус поразил первого профессионального футболиста в Италии
Три станции метро в Баку остались без энергоснабжения в связи с краткосрочным отключением электроэнергии в столице
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Творчество художников Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде глазами бакинских школьников
В Баку состоялся урок, посвящённый Аполлосу Мусину-Пушкину
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре