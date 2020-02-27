Эрдогана ждут в Казахстане в апреле

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в апреле ждут с официальным визитом в Казахстане.
"Пользуясь возможностью, передаю наилучшие пожелания моему коллеге президенту Эрдогану. Мы с нетерпением ждем его в Казахстане с официальным визитом в апреле текущего года", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая в четверг верительные грамоты посла Турции Уфука Экиджи.
Слова главы государства приведены в сообщении его пресс-службы.
Обращаясь к турецкому дипломату, Токаев отметил стратегический характер отношений между Казахстаном и Турцией и выразил уверенность в том, что двустороннее партнерство будет успешно развиваться и в будущем.
"Он высказал признательность руководству Турции за инициативу по присуждению елбасы (лидеру нации - ИФ) Нурсултану Назарбаеву статуса почетного председателя Тюркского совета, а также за активное участие страны в "Астанинском процессе", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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