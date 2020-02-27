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Регион 27.02.2020 20:35

Эрдогана ждут в Казахстане в апреле

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в апреле ждут с официальным визитом в Казахстане.

"Пользуясь возможностью, передаю наилучшие пожелания моему коллеге президенту Эрдогану. Мы с нетерпением ждем его в Казахстане с официальным визитом в апреле текущего года", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая в четверг верительные грамоты посла Турции Уфука Экиджи.

Слова главы государства приведены в сообщении его пресс-службы.

Обращаясь к турецкому дипломату, Токаев отметил стратегический характер отношений между Казахстаном и Турцией и выразил уверенность в том, что двустороннее партнерство будет успешно развиваться и в будущем.

"Он высказал признательность руководству Турции за инициативу по присуждению елбасы (лидеру нации - ИФ) Нурсултану Назарбаеву статуса почетного председателя Тюркского совета, а также за активное участие страны в "Астанинском процессе", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]