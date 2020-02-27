Временный поверенный в делах Чили завершил дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в четверг принял временного поверенного в делах Чили в Азербайджане Габриэля Леопольдо Хара Мальдонадо в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между двумя странами, нынешнем уровне развития и перспективах сотрудничества», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров и Мальдонадо также обменялись мнениями по возможности реализации экономических, сельскохозяйственных и инновационных проектов.

Глава МИД пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Х.Насирзаде