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Внешняя политика 27.02.2020 17:53

Временный поверенный в делах Чили завершил дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в четверг принял временного поверенного в делах Чили в Азербайджане Габриэля Леопольдо Хара Мальдонадо в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между двумя странами, нынешнем уровне развития и перспективах сотрудничества», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров и Мальдонадо также обменялись мнениями по возможности реализации экономических, сельскохозяйственных и инновационных проектов.

Глава МИД пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ЧИЛИ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]