Турция и Россия обсуждают открытие сирийского воздушного пространства для турецких беспилотников - турецкий министр

Турция и РФ обсуждают возможность открытия воздушного пространства Сирии для турецких беспилотников, сообщает в четверг издание "Дейли сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

По его словам, речь идет как об ударных беспилотниках, так и о БПЛА, не несущих вооружения.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.